Nachtrag zum „Tatort“: Kommissarinnen, habt ein Herz für Löwenherz!

Kolumnist KNITZ über eine tragende Nebenrolle im „Tatort“ aus der Schweiz und sein Mitgefühl beim Fernsehen.

Gestatten Sie KNITZ ein Gedankenspiel: Angenommen, Sie wären ein Computerfreak. So ein Typ, dem nichts im Netz verborgen bleibt. Der sich ruckzuck in Datennetze hackt. Vor dem kein Bankkonto und keine Videokamera sicher ist. Der Bewegungsprofile von Tatverdächtigen aus dem Ärmel schüttelt. Einer, von dem man gar nicht so genau wissen will, wie er seinen Job verrichtet, weil er auf der Seite der Guten ist.

Angenommen Sie wären so ein Typ, dann wäre es Ihnen sicher nicht unrecht, wenn Ihre Kolleginnen Ihre Arbeit würdigen würden, also wenigstens hin und wieder. Aber genau das ist nicht der Fall bei Noah Löwenherz, jenem Kriminaltechniker und Datenanalysten, der den beiden Schweizer Tatort-Ermittlerinnen Tessa Ott (Carol Schuler) und Isabelle Grandjean (Anna Pieri Zuercher) zur Hand geht.

Gnadenlos dem armen Kerl den Feierabend verwehrt

Verstehen Sie, liebe Seherinnen und Seher, KNITZ jetzt bitte nicht falsch. Er schätzt die beiden Frauen. Er findet, sie arbeiten wunderbar zusammen. Aber so wie sie mit dem guten Löwenherz umspringen, dargestellt von dem Schweizer Regisseur und Schauspieler Aaron Arens, das geht nicht. Beim jüngsten „Tatort – Könige der Nacht“, fand KNITZ, war’s besonders schlimm.

KNITZ ist keiner, der bei Arbeitszeiten auf die Stoppuhr schaut. Aber was er da zur besten Sendezeit am Sonntagabend ertragen musste, das geht selbst in der Schweiz auf keine Kuhhaut. Gnadenlos wurde dem armen Kerl der verdiente Feierabend verwehrt. Tauchte eine neue Frage auf, wurde er zurück ins Präsidium beordert.

Wo bleib Amnesty International, wenn man den Verein mal braucht?

Nicht nur einmal sah KNITZ sich vor der Glotze gezwungen, lautstark ins Geschehen einzugreifen. Etwa wenn eine der Damen den erschöpft dreinschauenden Mann mit „Kannst du noch?“ zum Weiterschaffen nötigte. Gerade dem Schwaben ist dieser als Bitte vorgetragene Befehl bestens vertraut, der hierzulande mit „dätsch mr noch?“ oder „könnsch net noch?“ daherkommt.

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Gut, könnte man sagen, Noah Löwenherz hat es nicht anders gewollt. Einmal, als eine der Frauen lädiert von einem Einsatz zurückkam, stellt er fest, dass er für den Außeneinsatz nicht geeignet sei. Aber sind Innendienstler von Menschenrechten ausgenommen? Wo bleib Amnesty International, wenn man den Verein mal braucht?

Was würde passieren, wenn die Rollenverteilung umgekehrt wäre?

Nicht nur, dass die Frauen die Arbeit des Mannes nicht im Ansatz würdigen, sie machen sich auch noch über die Karrierepläne jenes Wasserträgers lustig, ohne den in dem Krimi nichts liefe. Dass er ein Sabbatical beantragt habe, um sich bei US-Spezialisten weiterzubilden, als „Special Agent Lionheart“, hihihi – nie gehört.

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KNITZ hat überlegt, was passieren würde, wenn die Rollenverteilung umgekehrt wäre. Ein Aufschrei ginge nicht nur durch die Schweizer Alpenwelt. Ganz schlimm, wie hier übelste Machoallüren öffentlich-rechtlich verfestigt werden.

Auch kühle Datenanalysten haben Gefühle

Ein schwacher Trost bleibt KNITZ: Der potenzielle Nachfolger von Noah Löwenherz hat sich als kranker Schwerverbrecher entpuppt. Also bleibt uns der gute Noah noch mindestens eine Folge lang erhalten.

Was KNITZ noch bleibt, ist der Appell an die Polizistinnen: Auch kühle Datenanalysten, selbst wenn es sich um Männer handelt, brauchen manchmal Streicheleinheiten.