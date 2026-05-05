Nachtrag zum „Tatort“: Kommissarinnen, habt ein Herz für Löwenherz!

Kolumnist KNITZ über eine tragende Nebenrolle im „Tatort“ aus der Schweiz und sein Mitgefühl beim Fernsehen.
Gestatten Sie KNITZ ein Gedankenspiel: Angenommen, Sie wären ein Computerfreak. So ein Typ, dem nichts im Netz verborgen bleibt. Der sich ruckzuck in Datennetze hackt. Vor dem kein Bankkonto und keine Videokamera sicher ist. Der Bewegungsprofile von Tatverdächtigen aus dem Ärmel schüttelt. Einer, von dem man gar nicht so genau wissen will, wie er seinen Job verrichtet, weil er auf der Seite der Guten ist.