Was tun, wenn’s am Schlossplatz brenzlig wird?

Nachtleben in Stuttgart

1 Auch an diesem Wochenende steht das jugendliche Publikum am Kleinen Schlossplatz im Blickpunkt. Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat

Die Debatten über das Nachtleben in der Stadt sind voll entbrannt, vor allem über den Bereich Schlossplatz. Videoüberwachung und Streetwork sind das eine – doch was können Passanten tun, wenn es brenzlig wird? Ein Konfliktexperte gibt Tipps.









Stuttgart - Es ist kurz nach Mitternacht, als ein 15-jähriges Mädchen an einen aufdringlichen Mann gerät. Der hat die Jugendliche am Eckensee ins Visier genommen und versucht, sie in ein Gespräch zu verwickeln. Schließlich begrapscht er das Mädchen und flüchtet. Die Jugendliche alarmiert eine Polizeistreife, die ebenfalls im Park unterwegs ist – doch der Täter ist bereits über alle Berge. Jedenfalls fast.