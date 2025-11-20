Nachtleben in Stuttgart: Runder Tisch soll Konflikt im Leonhardsviertel entschärfen

Im Konflikt um das Leonhardsviertel soll ein Runder Tisch die Fronten aufbrechen. Eine Wirtin hatte zuvor scharfe Kritik an der Bezirksvorsteherin geübt – nun will diese vermitteln.
Im Leonhardsviertel stehen Nachbarn und Gastronomen derzeit in erbittertem Streit. Es geht um Lärm, die mutmaßliche Bevorzugung einer einzelnen Bar und Existenzängste der Wirte. Nach dem Vorwurf einer Wirtin in einem offenen Brief, Bezirksvorsteherin Veronika Kienzle (Grüne) bevorzuge „einseitig“ die Uhu-Bar, weist diese die Kritik zurück und lädt alle Gastronomen für den 4. Dezember zu einem Runden Tisch ein.