Es ist stets sehr reizvoll, Orte im öffentlichen Raum als Club mit einem gastronomischen Angebot zu bespielen, die bislang so nicht nutzbar waren. Doch das ist oft einfacher gesagt als getan, die Auflagen der Ämter sind meist groß zur Sicherheit und zum Wohl der Gäste. Deshalb geht es da oft nicht über die Idee hinaus. Anders ist es, wenn Gebäude für eine Weile neu bespielt werden, die bisher schon öffentlich genutzt wurden. Das ist so beim einstigen Schlossgarten-Hotel, das jetzt im Erdgeschoss sowie im Ersten Stock als Studio Amore firmiert.

Grünes Licht für Planungen

„Sofern sich eine Nutzung, auch eine Interimsnutzung, im baurechtlich genehmigten Rahmen bewegt, ist das Baurechtsamt nicht involviert“, heißt es da vonseiten der Stadt. Das bedeutet, Janusch Munkwitz und Max Benzing, die beiden Betreiber von Studio amore, hatten von Anfang an vor allem grünes Licht für ihre Planungen. Denn sie erfinden die Funktion des Hotelfoyers, der John-Cranko-Lounge und der Tagungsräume im ersten Stock ja nicht neu, die waren schon bisher für möglichst viele Gäste da. Früher waren das vor allem Reisende, die von außerhalb nach Stuttgart gekommen sind, jetzt ist es ein Ort für Abend- und Nachtschwärmer, die sich in solch einem noblen Ambiente wohlfühlen wollen. In dieser Hinsicht war es also auch nicht notwendig, dass Munkwitz und Benzing irgendwelche Anträge auf bauliche Veränderungen stellen mussten. Das wird auch von der Stadt bestätigt. Deshalb die Folgerung von dort: „Da keine Anträge gestellt wurden, ist das Baurechtsamt auch beim Studio Amore nicht involviert. Anlass für eine Präventivkontrolle vor Ort gibt es von Seiten des Baurechtsamts nicht, es liegen auch keine Beschwerden oder andere Indizien für Missstände vor.“

Genügend Toiletten, Parkplätze und Fluchtwege

Doch ein Clubbetrieb muss noch weitere Voraussetzungen erfüllen, es müssen etwa genügend Toiletten, Parkplätze und ausreichend Fluchtwege vorhanden sein. „Daran mangelt es nicht. Wir haben die vorhandene Konzeption auch aktualisiert und unseren Bedürfnissen angepasst“, so Munkwitz. Auch da konnten die beiden letztlich auf die schon vorhandenen Einrichtungen bauen. So erklärt dazu die Sprecherin der Stadt: „Dies wird aber nicht bei jedem Pächter- oder Betreiberwechsel neu geprüft, sondern nur, wenn verfahrenspflichtige Änderungen oder Nutzungsänderungen vorgenommen werden sollen. Dies scheint beim Studio Amore nicht der Fall zu sein.“ So sind wohl auch die Türen als Absperrung ausreichend, die verhindern, dass allzu neugierige Gäste die leer stehenden Stockwerke des einstigen Hotels betreten können.

Dennoch bleiben einige offene Fragen. Etwa, wie lange das Pachtverhältnis geht, wie die Kündigungsmöglichkeiten geregelt sind, welche Regelungen es gibt bei Baulärm und anderen Beeinträchtigungen, etwa wenn Abfallcontainer rund um das Gebäude aufgestellt werden. Das sind jedoch keine Angelegenheiten, die mit der Stadt geregelt werden, sondern Dinge der Vertragspartner. Und die wollen sich nicht allzu ausführlich in die Karten schauen lassen.

Im Frühjahr mit Außencafé

Es ist aber schon sichergestellt, dass die Besucher des Studio Amore ungetrübt den Fünf-Sterne-Luxus genießen und vom Frühjahr an das Café mit seinem Außenbereich bevölkern können. „Wir planen jetzt mal für ein paar Monate“, so Munkwitz zur geplanten Lebensdauer des Studio Amore. Wobei er nichts dagegen hat, wenn die „paar Monate“ möglichst lange dauern: „So etwas wie das Studio Amore kann das ganze Viertel beleben, kann Impulse geben für das, was da später mal entstehen soll“. In der Tat: Wenn an dieser Stelle eines Tages wieder ein neu errichtetes Hotel steht, warum soll da nicht etwas besonders Erhaltenswertes aus dem ‚Studio‘ darin weiterleben?

Klar ist zugleich aber auch: „Die Kündigungsfrist ist sehr kurz gehalten“, so Munkwitz. Er betreibt ja nicht zum ersten Mal solch eine Zwischennutzung. Deshalb weiß er: „So etwas beruht auf gegenseitiger Verlässlichkeit. Wir wollen möglichst optimal unseren Betrieb machen. Und wenn die Handwerker definitiv anrücken, dann ziehen wir weiter und machen etwas anderes“.

Nobel vorfahren vor das Studio amore

So bleibt also etwas Zeit, um dieses besondere Ambiente kennenzulernen. Und dies beginnt für Munkwitz schon im Eingangsbereich: „Das muss man mal gemacht haben: In einem noblen Auto in dem Kreisel vorfahren unter das geschwungene Dach“. Und dann wartet da schon die Front aus verdunkeltem Glas mit den Eingangstüren. Und dann beispielsweise in die Cranko-Lounge gehen. Munkwitz: „Da war ich mal zu meinen Stuttgarter WG-Zeiten bei einem Konzert. Das war schon etwas ganz Besonderes“. Genauso besonders wie der Außenbereich des Cafés. Munkwitz: „Die Wasserspiele, die Skulpturen und die Pflanzeninseln darum herum – wo gibt es das noch hier in der Stadt?“. Für die Bespielung der Tagungsräume haben schon die Organisatoren vom Trickfilmfestival sowie die Oper ihr Interesse angemeldet. Munkwitz: „Das genau ist unsere Idee. Wir wollen ganz verschiedene Geschmäcker und verschiedene Altersgruppen ansprechen.“

