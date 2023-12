Nachtleben in Stuttgart: Am Schlossgarten startet das Studio Gaga für die queere Community

1 Dort, wo im Sommer das Studio Amore seine Außengastro betrieben hat, geht es in das neue Studio Gaga hinein. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Das Studio Amore bekommt Zuwachs: Am 23. Dezember feiert das Studio Gaga Eröffnung an der Rückseite des leer stehenden Hotels – dort, wo sich das Café am Schlossgarten befand. Zielgruppe ist die queere Community, die noch immer auf den Kings Club wartet.











Alles ging sehr schnell von der Idee bis zum Start: Im Hotel am Schlossgarten, das seit Mitte 2022 geschlossen ist und in dem seither das Studio Amore als Pop-up-Bar brummt, entsteht noch vor Weihnachten ein zweiter Partyort an der Rückseite des in den 60er Jahren gebauten Nobelhotels. Am Samstag vor Heiligabend, 22 Uhr, feiert das Team der Stuttgarter Gaybar Monroe’s gewissermaßen Eröffnung eines „Außenstudios“, das mehr Platz bietet zum Tanzen als das „Stammhaus“ an der Schulstraße.