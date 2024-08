Nachtkultur-Petition aus Stuttgart: „Jetzt kann jeder mit einer anonymen Beschwerde eine Existenz zerstören!“

1 Lebendiges Nachtleben in Stuttgart? Das könnte schon bald vorbei sein, meint der Zusammenschluss „die Nacht“. Foto: IMAGO/Depositphotos/wirestock_creators via imago-ima

Stuttgarter:innen haben sich unter dem Pseudonym „die Nacht“ zusammengeschlossen. Sie fordern Gesetze für Mischkonzepte, die die Grauzone zwischen Bar- und Clubbetrieb abdecken. Knapp 1200 Unterschriften sind gesammelt.











„Wir müssen uns jetzt genau überlegen und darüber diskutieren, wie wir in Zukunft in Stuttgart feiern wollen“, sagt der Sprecher von, „die Nacht“, „denn diese Eskalationen haben bereits jetzt schon große negative Auswirkungen auf das Nachtleben in Stuttgart und das ist im Zweifel erst der Anfang.“ Dabei spielt er auf die Geschehnisse der vergangenen Wochen rund um die Rakete Bar und das Partyformat „Palais Après“ im Stadtpalais an, die zu deren Aus geführt haben (wir haben berichtet).