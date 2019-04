1 Ein Spieler, ja, aber ein Besonderer: Der britische Musiker Joe Jackson Foto:

Der britische Sänger Joe Jackson war auf Jubiläumstour in Stuttgart – und das Publikum im ausverkauften Beethovensaal begeistert.

Stuttgart - „Danke fürs Kommen – wir sind wirklich glücklich dass Ihr da seid nach all den Jahren“, sagt ein gerührter Joe Jackson am Sonntagabend. Der britische Sänger, Pianist und Komponist feiert auf Tournee sein 40-Jahr-Jubiläum als Profi und bietet dem Stuttgarter Publikum einen Querschnitt seines Schaffens, seinen ersten Hit „Is she really going out with him?“, „I’m the Man“, „You can’t get what you want“, „Steppin out“ in pappiger 80er-Jahre-Original-Instrumentierung und auch Stücke seines starken aktuellen Albums „Fool“.

Jackson, immerhin schon 64, gibt sich keine Blöße am Mikrofon und an den Tasten, er hat die Stücke in eine ausgeklügelte Dramaturgie verpackt und hervorragend eingespielte Begleitmusiker mitgebracht. Jacksons langjähriger Mitstreiter Graham Maby bedient den Bass, der versierte Gitarrist Teddy Kumpel erweitert das Klangspektrum in alle Richtungen und der sprühende Schlagzeuger Doug Yowell ist eine Show für sich.

Am Ende ist das Publikum im ausverkauften Beethovensaal der Liederhalle glücklich, dass Joe Jackson noch einmal wiedergekommen ist nach all den Jahren – und dass seine Musik nichts von ihrer Faszination verloren hat.

