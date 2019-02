HipHop, Rock und Synthie-Reggae – Twenty One Pilots in Stuttgart

6 Das US-Musiker-Duo „Twenty One Pilots“, bestehend aus den beiden Musikern Tyler Robert Joseph (rechts) und Joshua William „Josh“ Dun (links) in der Hans-Martin-Schleyer-Halle. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

2009 gründete sich Twenty One Pilots. Mit ihrem vierten Album, „Blurryface“, das 2015 veröffentlicht wurde, gelang dem US-Duo der internationale Durchbruch. Jetzt traten die beiden Musiker in der Schleyerhalle auf.

Stuttgart - Und in zwei Jahren spielen sie die Halbzeitshow beim Superbowl: Das US-Duo Twenty One Pilots hat am Sonntagabend in der ausverkauften Schleyerhalle nicht nur 13 000 Fans restlos begeistert, sondern auch klar gemacht, dass es einer formidablen Karriere noch einige Großtaten hinzuzufügen im Stande sein dürfte. Denn die beiden US-Boys Tyler Joseph und Joshua Dun können nicht nur trommeln, Bass spielen und singen, sondern auch auf höchstem Niveau entertainen.

Lebensgefühl der Generation Instagram

Rund zwei Stunden spielten sich Twenty One Pilots durch einen rasant getakteten Auftritt, die nicht nur gut anzusehen war – zum Beispiel mit einem brennenden Autowrack auf der Bühne –, sondern mit einem Mix aus HipHop, Rock und technoidem Reggae auch ganz nah am Puls der Zeit unterwegs war.

Dystopisch klang das zunächst, entwickelte aber einen enormen Drive und fing damit den Teen- und Twen-Spirit, das Lebensgefühl der Generation Instagram, ebenso mitreißend wie klischeefrei ein: beeindruckende Visitenkarte zweier Vollblutmusiker, die noch für manche großen Showmomente sorgen dürften.