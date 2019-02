8 Die britische Indie-Rockband Bastille hat am 24. Februar in der Porsche-Arena im Rahmen der „Still Avoiding Tomorrow Tour“ gespielt. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

2010 gründete sich die britische Indie-Rockband Bastille. Bei ihrem Konzert in der Stuttgarter Porsche-Arena hat sie viele bekannte Songs im Programm. Vor allem die bombastische Bühnen-Show überzeugt.

Stuttgart - Viertel nach neun zeigt die Uhr bereits, als die britische Band Bastille ihr Konzert in der Porsche-Arena eröffnet. Um gute Stimmung braucht sie sich jedoch nicht zu sorgen: Sie haben reichlich wohlbekannte Songs wie ihren größten Hit „Things we lost in the Fire“ im Programm, sie spielen ein ausuferndes Konzert – und sie überzeugen auch mit einer überproportional üppigen Bühnenshow.

23 Songs plus Zugabe

Vom Intro, Cat Stevens’ a capella vorgetragenem Song „Wild World“, über „I Know You“, „Pompeii“, „Good Grief“ und „Laura Palmer“ ist alles dabei, ehe die Show kurz vor Schluss schließlich mit ihrem Mash-up-Erfolg „Of the Night“ auf die Zielgerade einbiegt – und erst nach 23 Songs mit der Zugabe ihr Ende findet.

Die Filmaffinität des Bandkopfs Dan Smith spiegelt sich unübersehbar in der wirklich überzeugenden Licht- und Videoregie wider, beides flankiert ihre Musik im Grenzbereich von Pop sehr ansprechend.

Eine ausführliche Besprechung auch dieses Konzerts folgt in unserer Dienstagsausgabe. Davor folgt in der Porsche-Arena und der Schleyerhalle indes am Montagabend mit Zaz und Eros Ramazotti schon der nächste Doppelschlag.