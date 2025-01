Nachtcafé am 31.01.2025

1 Moderator Michael Steinbrecher präsentiert das "Nachtcafé". Foto: SWR/Bettina Müller

Gewalt gegen Frauen ist in Deutschland bittere Realität – fast täglich stirbt eine Frau durch die Hand ihres Partners oder Ex-Partners. Im Nachtcafé sprechen Betroffene und Experten offen über Femizide, häusliche Gewalt und die Frage, wie wir Frauen besser schützen können.











Link kopiert



Thema der Sendung: Femizid – getötet, weil sie Frauen sind

In Deutschland ist Gewalt gegen Frauen erschreckend alltäglich. Die Statistik des Bundeskriminalamts zeigt eine düstere Realität: Alle drei Minuten wird eine Frau Opfer häuslicher Gewalt. Körperliche Übergriffe, sexuelle Gewalt, Mordversuche oder Femizide sind keine Einzelfälle – häufig stammt der Täter aus dem engsten Umfeld, sei es der Partner oder Ex-Partner. Diese erschütternden Zahlen werfen Fragen auf: Warum ist diese Gewalt so tief in der Gesellschaft verankert, und wie können wir betroffene Frauen besser schützen? Das Nachtcafé widmet sich heute diesem drängenden Thema und spricht mit Betroffenen, Experten und Aktivisten über Ursachen, Konsequenzen und Auswege aus der Gewaltspirale.