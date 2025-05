1 Michael Steinbrecher, Moderator des "Nachtcafé". Foto: SWR/Bettina Müller

Wie viel Arbeit steckt wirklich hinter der großen Liebe? Im „Nachtcafé“ erzählen Gäste bewegend und offen, warum wahre Nähe oft erst beginnt, wenn die rosarote Brille fällt.











Thema der Sendung: Liebe – nichts leichter als das?

Die große Liebe – wir träumen von ihr, sehnen uns nach ihr, und wenn sie da ist, soll sie idealerweise mühelos und ewig halten. Doch wer einmal wirklich geliebt hat, weiß: Liebe ist kein Selbstläufer. Zwischen Alltag, Erwartungen, inneren Zweifeln und äußeren Belastungen wird aus der romantischen Vorstellung schnell eine Herausforderung. „Liebe ist Arbeit“ – so provokant diese Aussage klingt, so wahr ist sie für viele Paare. Heute im Nachtcafé sprechen Menschen, die wissen, was es bedeutet, für die Liebe zu kämpfen, um sie zu bewahren – gegen Krisen, Entfremdung oder schwere Schicksalsschläge. Eine Sendung über das, was beginnt mit einem Herzklopfen – und dann Mut, Geduld und Hingabe verlangt.