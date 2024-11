Nachtcafé am 29.11.2024

1 Moderator Michael Steinbrecher präsentiert das "Nachtcafé". Foto: SWR/Bettina Müller

Warum? Diese einfache Frage kann unser Leben verändern – besonders, wenn die Antwort fehlt. Im Nachtcafé sprechen Betroffene über Schicksale, die sie keine Ruhe finden lassen.











Thema der Sendung: Warum?

„Warum?“ – Kaum eine Frage begleitet uns so hartnäckig durch das Leben. Sie treibt uns an, lässt uns suchen, forschen und manchmal verzweifeln. Doch was geschieht, wenn die Antwort unerreichbar bleibt? Wenn ein geliebter Mensch plötzlich verschwindet oder ein wichtiges Kapitel der eigenen Vergangenheit im Dunkeln liegt? Michael Steinbrecher spricht im Nachtcafé mit Menschen, die von ihrer unermüdlichen Suche nach Antworten erzählen – und davon, wie sie gelernt haben, mit dieser Leerstelle zu leben.