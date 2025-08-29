Was bedeutet Familie heute? Im Nachtcafé erzählen Gäste von ganz unterschiedlichen Lebensentwürfen – von erfüllten und unerfüllten Kinderwünschen bis hin zu neuen Formen von Zusammenhalt.
Thema der Sendung: Und das soll Familie sein?
Familie – für manche bedeutet das Vater, Mutter und Kind, für andere viel mehr. Die Sendung widmet sich heute den unterschiedlichsten Lebensentwürfen: vom Wunsch nach Kindern und den damit verbundenen Zweifeln über das Glück ohne Nachwuchs bis hin zu neuen Formen von Gemeinschaft nach schweren Schicksalsschlägen. Auch enge Freundschaften, die wie Herzensverwandtschaften empfunden werden, kommen zur Sprache. Und immer wieder steht die Frage im Raum: „Und das soll Familie sein?“