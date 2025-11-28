Wie aus Kindern Täter werden können und was das mit Familien, Schulen und der Gesellschaft macht – das Nachtcafé widmet sich einem heiklen und emotional aufgeladenen Thema.
Thema der Sendung: Wenn Kinder Täter werden
Kinder, die gewalttätig werden, erschüttern das gesellschaftliche Vertrauen in Erziehung, Schutzräume und soziale Strukturen. Die Sendung beleuchtet, wie es so weit kommen kann, welche Warnsignale oft übersehen werden und welche langfristigen Folgen solche Taten für Opfer, Familien und die jungen Täter selbst haben. Betroffene, Expertinnen und Experten sprechen über prägende Erfahrungen, systemische Schwächen und mögliche Wege aus der Spirale von Gewalt und Überforderung.