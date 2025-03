1 Moderator Michael Steinbrecher präsentiert das "Nachtcafé". Foto: SWR/Bettina Müller

Hitzewallungen, Stimmungsschwankungen und Schlafprobleme – die Wechseljahre sind mehr als nur eine hormonelle Umstellung. Im Nachtcafé sprechen Betroffene und Expertinnen offen über eine Lebensphase, die oft unterschätzt wird, aber auch neue Kraft schenken kann.











Thema der Sendung: Wahnsinn Wechseljahre

Hitzewallungen, Schlafstörungen, emotionale Achterbahnfahrten – die Wechseljahre sind für viele Frauen ein Tabuthema, oft belächelt oder verharmlost. Selbst unter Frauen haftet dieser Lebensphase ein schlechter Ruf an. Doch was passiert wirklich im Körper und in der Seele, wenn sich der Hormonhaushalt verändert? Und warum sprechen wir so selten offen darüber? Das SWR Nachtcafé widmet sich heute einem Thema, das jede Frau betrifft – und doch kaum Beachtung findet: den Wechseljahren. Zwischen Rückzug und Aufbruch erzählen Betroffene, wie diese Zeit sie verändert hat – und warum sie auch eine Phase der Stärke, Klarheit und Befreiung sein kann.