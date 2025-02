1 Moderator Michael Steinbrecher präsentiert das "Nachtcafé". Foto: SWR/Bettina Müller

Wie gut kennen wir unseren Partner wirklich? Manchmal offenbaren sich unerwartete Seiten, die alles infrage stellen. Im Nachtcafé berichten Betroffene von Momenten, in denen sie ihren Partner plötzlich mit anderen Augen sahen.











Link kopiert



Thema der Sendung: Mein Partner, das unbekannte Wesen

Wir glauben, unseren Partner zu kennen – seine Gesten, seine Gedanken, seine Reaktionen. Doch manchmal offenbaren sich unerwartete Seiten, die alles infrage stellen: eine verborgene Vergangenheit, eine ungeahnte Lebensentscheidung oder eine Haltung, die man so nie vermutet hätte. Wie gehen Menschen damit um, wenn der Mensch an ihrer Seite plötzlich fremd erscheint? Ist es eine Chance für einen Neuanfang oder das Ende der Beziehung? Im Nachtcafé erzählen Gäste von Momenten, in denen sie den Partner plötzlich mit anderen Augen sahen – und was das mit ihnen gemacht hat.