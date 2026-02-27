Was geschieht dort, wo niemand hinsieht? Im „Nachtcafé“ geht es um das, was im Verborgenen bleibt – und um die Frage, wann Verschwiegenheit schützt und wann sie Leid ermöglicht.

Hinter verschlossenen Türen können sich unvorstellbare Grausamkeiten ereignen – etwa Missbrauch oder häusliche Gewalt. Auch Geheimbünde existieren seit jeher im Verborgenen, nur wenige erhalten Zugang. In abgeschirmten Hinterzimmern werden politische Entscheidungen vorbereitet, Abkommen verhandelt und Macht ausgeübt.

Doch nicht alles, was im Verborgenen geschieht, ist zwangsläufig verwerflich. Manchmal dienen geschlossene Türen dem Schutz der Privatsphäre oder der Sicherheit. Wo verläuft die Grenze zwischen notwendiger Diskretion und gefährlicher Abschottung? Darüber spricht Moderator Michael Steinbrecher mit seinen Gästen.

Die Sendung läuft am Freitag, 27. Februar 2026, um 22:00 Uhr im SWR. Wiederholungen sind am Samstag, 28. Februar 2026, um 10:10 Uhr im hr sowie um 11:00 Uhr im SWR zu sehen. Eine weitere Ausstrahlung folgt am Sonntag, 1. März 2026, um 06:00 Uhr im SR.

Die Gäste des Abends

Stephanie Manzow , ihre Tochter infizierte absichtlich ihr eigenes Kind und wurde vom Landgericht Heidelberg verurteilt

Johanna Weber , Kunden verlangen von der „Bizarrlady" höchste Diskretion

Benjamin Seyfang , der Hobby-Fotograf verschafft sich Zutritt zu den geheimnisvollsten Orten Baden-Württembergs*

Alex , ihre Angst vor Bakterien und Keimen trieb sie in die Isolation

Samuel Zülli , wuchs bei Scientology auf und entkam nur mit Mühe

, wuchs bei Scientology auf und entkam nur mit Mühe Dr. Christian Firus, Arzt und Psychotherapeut aus Freiburg

Was ist das Nachtcafé?

Das „Nachtcafé“ ist eine der bekanntesten Talkshows im Südwesten. Seit Jahrzehnten diskutieren hier Menschen mit außergewöhnlichen Lebensgeschichten mit Moderator Michael Steinbrecher über gesellschaftlich relevante Themen.

Im Mittelpunkt stehen persönliche Erfahrungen, die oft berühren, mitunter schockieren und zum Nachdenken anregen. Die Sendung bietet Raum für unterschiedliche Perspektiven und kontroverse Sichtweisen.

Produziert wird das Format vom SWR in Baden-Baden. Es verbindet journalistische Einordnung mit individuellen Schicksalen und greift regelmäßig Themen auf, die viele Menschen bewegen.