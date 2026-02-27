Was geschieht dort, wo niemand hinsieht? Im „Nachtcafé“ geht es um das, was im Verborgenen bleibt – und um die Frage, wann Verschwiegenheit schützt und wann sie Leid ermöglicht.
Thema der Sendung: Hinter verschlossenen Türen
Hinter verschlossenen Türen können sich unvorstellbare Grausamkeiten ereignen – etwa Missbrauch oder häusliche Gewalt. Auch Geheimbünde existieren seit jeher im Verborgenen, nur wenige erhalten Zugang. In abgeschirmten Hinterzimmern werden politische Entscheidungen vorbereitet, Abkommen verhandelt und Macht ausgeübt.