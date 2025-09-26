Manche Entscheidungen wirken weit über den Moment hinaus. Sie können Glück und neue Perspektiven bringen oder schwerwiegende Konsequenzen nach sich ziehen. Doch was geschieht, wenn sich eine Entscheidung im Nachhinein als Fehler erweist?
Thema der Sendung: Fehler mit Folgen
Das „Nachtcafé“ nimmt sich in dieser Wiederholung dem Thema an, wie Fehlentscheidungen das Leben prägen und wie Betroffene mit den Folgen umgehen. Unter dem Titel „Fehler mit Folgen“ erzählt die Sendung von Menschen, deren Leben durch eine einzige Entscheidung aus der Bahn geriet. Manche Fehler lassen sich korrigieren, andere begleiten ein Leben lang. Die Geschichten zeigen, wie nah Hoffnung und Verzweiflung beieinanderliegen – und wie unterschiedlich Menschen mit solchen Wendepunkten umgehen.