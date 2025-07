"Die nackte Kanone"-Premiere Pamela Anderson und Liam Neeson in Berlin

Die Hollywoodstars Pamela Anderson und Liam Neeson begeisterten bei der glanzvollen Deutschlandpremiere der Slapstick-Komödie "Die nackte Kanone" am Donnerstagabend in Berlin. Arm in Arm liefen sie über den pinken Teppich.