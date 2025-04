In dunklen Kreisen

Nachtcafé am 25.04.2025

1 Im SWR Talk-Klassiker trifft Moderator Michael Steinbrecher spannende Gäste, die ihre bewegenden Geschichten erzählen – emotional, spannend und mitten aus dem Leben. Foto: SWR/Bettina Müller

Was zieht Menschen in die Dunkelheit – in Verschwörungswelten, kriminelle Zirkel oder radikale Gruppen? Das Nachtcafé geht heute Abend der Frage nach, wie solche Kreise funktionieren – und wie man ihnen entkommen kann.











Thema der Sendung: In dunklen Kreisen

Sie operieren im Verborgenen, fernab öffentlicher Kontrolle – und stellen eine ernsthafte Gefahr für unsere Gesellschaft dar: Geheime Netzwerke, radikale Gruppen und kriminelle Zirkel, die sich bewusst den Regeln des Rechtsstaats entziehen. Manche sehen sich als Widerstandskämpfer gegen ein angeblich unterdrückendes System, andere handeln aus blankem Machtstreben oder krimineller Energie. Doch was macht solche Strukturen so anziehend? Wie gelingt es ihnen, Menschen in ihren Bann zu ziehen? Und vor allem: Wie lassen sich diese dunklen Kreise erkennen – und stoppen? Darüber diskutiert Michael Steinbrecher heute Abend mit seinen Gästen im Nachtcafé.