Wenn Schweigen zur Last wird: Im „Nachtcafé“ sprechen Gäste über das Ende der Stille – über Ängste, verdrängte Wahrheiten und den Mut, endlich auszusprechen, was lange verschwiegen wurde.
Thema der Sendung: Das Ende des Schweigens
Schweigen kann Schutz sein – oder ein Gefängnis. Was unausgesprochen bleibt, kann Beziehungen zerstören, Familien spalten oder ganze Systeme am Laufen halten. In vielen Situationen kostet es enormen Mut, die Stille zu brechen – etwa, wenn es um Schuld, Missbrauch oder alte Wunden geht. Das „Nachtcafé“ fragt heute: Wann ist Schweigen wirklich Gold – und wann macht es krank?