Was treibt Menschen an, für andere da zu sein – und wo liegen die Grenzen? Das Nachtcafé widmet sich in dieser Wiederholung jenen, die helfen – und dabei zwischen Dankbarkeit und Überforderung alles erleben.

In dieser Wiederholung des SWR Nachtcafés dreht sich alles um Menschen, die sich für andere einsetzen – ob im Beruf, im Ehrenamt oder ganz privat. Helfen kann Erfüllung und Sinn stiften, aber auch an die Substanz gehen. Die Sendung zeigt: Hilfsbereitschaft wird nicht immer belohnt. Zwischen Dankbarkeit und Anfeindung, zwischen Aufopferung und Selbstschutz – das Thema heute Abend beleuchtet die vielen Facetten des Helfens.

Die Sendung sehen Sie am Freitag, den 22.08.2025 ab 22:00 Uhr im SWR. Die Folge wird am Samstag (23.08.) um 13:35 Uhr im hr-fernsehen sowie am Sonntag (24.08.) um 06:00 Uhr im SWR wiederholt.

Die Gäste des Abends

Erika Sorm überlebte zehn Stunden unter den Trümmern eines eingestürzten Hotels.

überlebte zehn Stunden unter den Trümmern eines eingestürzten Hotels. Edi Hoefnagel-Visser und Mark Hoefnagel verbrachten gemeinsam mit Erika die Nacht im eingestürzten Gebäude.

und verbrachten gemeinsam mit Erika die Nacht im eingestürzten Gebäude. Reinhold Stierl legte sein Ehrenamt nieder – nach mehreren Herzinfarkten und einem Burn-out.

legte sein Ehrenamt nieder – nach mehreren Herzinfarkten und einem Burn-out. Salome Saremi-Strogusch verlor ihren Bruder, der wegen seiner Zivilcourage mit dem Leben bezahlte.

verlor ihren Bruder, der wegen seiner Zivilcourage mit dem Leben bezahlte. Heike Abidi , Bestsellerautorin*, hat gelernt, sich abzugrenzen und öfter „Nein“ zu sagen.

, Bestsellerautorin*, hat gelernt, sich abzugrenzen und öfter „Nein“ zu sagen. Tobias Merckle entwickelte ein offenes Gefängniskonzept für junge Straftäter – ohne Gitter.

entwickelte ein offenes Gefängniskonzept für junge Straftäter – ohne Gitter. Sven Steffes-Holländer, Facharzt für Psychosomatische Medizin, kennt die psychischen Folgen von Überforderung.

*ANZEIGE

Was ist das „Nachtcafé“?

Das Nachtcafé zählt zu den etabliertesten Talkshows im deutschen Fernsehen und ist seit 1987 fester Bestandteil des SWR-Programms. Im Zentrum jeder Sendung stehen echte Geschichten – emotional, bewegend und glaubwürdig. Menschen berichten von prägenden Lebensmomenten: von Verlust und Neubeginn, von Liebe, Krankheit oder gesellschaftlichen Herausforderungen.

Moderiert wird das Format von Michael Steinbrecher. Mit Empathie und klarem Blick führt er durch den Abend – im Gespräch mit prominenten Gästen ebenso wie mit Menschen, die sonst selten Gehör finden. So entsteht ein Raum, in dem Erfahrungen und Sichtweisen aufeinandertreffen.

Das Nachtcafé setzt auf eine ruhige, konzentrierte Atmosphäre und grenzt sich bewusst vom hektischen Talkshowbetrieb ab. Statt hitziger Debatten steht das Zuhören im Vordergrund – ein Konzept, das die Sendung zu einem der anerkanntesten Gesprächsformate im deutschen Fernsehen macht.