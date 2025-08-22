Was treibt Menschen an, für andere da zu sein – und wo liegen die Grenzen? Das Nachtcafé widmet sich in dieser Wiederholung jenen, die helfen – und dabei zwischen Dankbarkeit und Überforderung alles erleben.
Thema der Sendung: Im Einsatz für andere – Lohnt sich das?
In dieser Wiederholung des SWR Nachtcafés dreht sich alles um Menschen, die sich für andere einsetzen – ob im Beruf, im Ehrenamt oder ganz privat. Helfen kann Erfüllung und Sinn stiften, aber auch an die Substanz gehen. Die Sendung zeigt: Hilfsbereitschaft wird nicht immer belohnt. Zwischen Dankbarkeit und Anfeindung, zwischen Aufopferung und Selbstschutz – das Thema heute Abend beleuchtet die vielen Facetten des Helfens.