Wer bloßgestellt, verspottet oder ausgegrenzt wird, trägt die Folgen oft lange mit sich. Das „Nachtcafé“ widmet sich heute Menschen, die solche Erfahrungen gemacht haben – und der Frage, warum andere sie abwerten.
Thema der Sendung: Bloßgestellt und ausgegrenzt
Ausgrenzung findet nicht nur im Internet statt. Menschen werden in der Schule, am Arbeitsplatz, in der Öffentlichkeit oder sogar im eigenen familiären Umfeld herabgewürdigt. Manchmal genügt es, anders auszusehen, nicht in ein bestimmtes Bild zu passen oder angreifbar zu wirken. Dann werden Betroffene vorgeführt, lächerlich gemacht oder wie an den Pranger gestellt. Das „Nachtcafé“ fragt, welche Spuren solche Erfahrungen hinterlassen – und was Menschen dazu bringt, andere bewusst zu erniedrigen.