Ist die große Liebe vorherbestimmt oder nur eine Frage des richtigen Moments? Im Nachtcafé diskutieren Betroffene und Experten, ob sich das Glück in der Liebe planen lässt – oder ob es einfach passieren muss.











Thema der Sendung: Liebe – Zufall, Schicksal oder planbar?

Gibt es die eine große Liebe für jeden von uns – vorherbestimmt durch das Schicksal? Oder entscheiden doch eher Zufälle darüber, wann und in wen wir uns verlieben? Die Suche nach der Liebe beschäftigt Menschen seit jeher. Manche glauben an die Fügung des Universums, andere daran, dass es allein an den richtigen Gelegenheiten liegt. Doch wie viel Einfluss haben wir wirklich? Können wir unser Glück in der Liebe selbst in die Hand nehmen, oder gibt es Kräfte, die stärker sind als unser eigener Wille? Darüber diskutieren die Gäste im heutigen Nachtcafé – mit persönlichen Geschichten, überraschenden Erkenntnissen und spannenden Perspektiven.