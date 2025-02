Ein Verbrechen kann das Leben der Betroffenen für immer verändern – und oft bleiben viele Fragen unbeantwortet. In dieser Nachtcafé-Wiederholung erzählen Gäste von erschütternden Erlebnissen und dem langen Weg, mit den Folgen umzugehen.

Manche Verbrechen sind so grausam, dass sie uns sprachlos machen. Sie reißen tiefe Wunden, die nie ganz verheilen, und prägen das Leben aller Beteiligten für immer. In dieser Folge des Nachtcafé, die heute als Wiederholung ausgestrahlt wird, geht es um Taten, die tiefe menschliche Abgründe offenbaren – und um die Frage, wie Opfer, Angehörige und Täter mit den Folgen umgehen.

Die Sendung sehen Sie am Freitag, den 21.02.2025 ab 22:00 Uhr im SWR. Die Folge wird am Samstag (22.02.) um 12:30 Uhr im hr-fernsehen sowie am Sonntag (23.02.) um 06:35 Uhr im SWR wiederholt.

Die Gäste des Abends

Richard Oetker wurde entführt und leidet bis heute unter den körperlichen und seelischen Folgen dieses Verbrechens.

Natascha Pfau kämpft darum, dass der Mörder ihrer Mutter endlich gefunden wird und Gerechtigkeit geschieht.

Elke & Horst Reitzel wurden von einem Einbrecher mit einem Messer attackiert und mussten um ihr Leben fürchten.

Steffen Dillinger erfuhr erst nach dem Tod seines Onkels, dass dieser in Verbrechen verwickelt war.

Dr. Adelheid Kastner ist Psychiaterin und Gerichtsgutachterin – sie erklärt, was Menschen zu grausamen Taten treibt.

Was ist das „Nachtcafé“?

Das Nachtcafé zählt zu den bekanntesten Talkshows im deutschen Fernsehen und wird seit 1987 vom SWR produziert. Die Sendung greift gesellschaftlich relevante und oft bewegende Themen auf, die von Gästen mit unterschiedlichen Erfahrungen offen diskutiert werden. Seit 2015 führt Michael Steinbrecher mit viel Einfühlungsvermögen durch die Gespräche. Das Format bietet sowohl Betroffenen als auch Experten eine Bühne, um persönliche Erlebnisse zu schildern und verschiedene Blickwinkel auf komplexe Themen zu ermöglichen. Mit einer Mischung aus emotionalen Geschichten und sachlichen Diskussionen regt das Nachtcafé immer wieder zum Nachdenken an.