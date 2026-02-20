Liebe kann beflügeln – aber auch blind machen. Im SWR-„Nachtcafé“ geht es diesmal um Menschen, die für ihre Gefühle alles riskiert haben und um die Frage, wann Liebe zur Belastung wird.
Thema der Sendung: Wie weit gehen wir für die Liebe?
Bis ans Ende der Welt? Oder keinen Schritt weiter? Liebe kann Grenzen sprengen und Hindernisse überwinden. Gefühle sind manchmal stärker als jede Vernunft – sie lassen Menschen Opfer bringen, mutige Entscheidungen treffen und scheinbar Unmögliches möglich machen. Doch manchmal bleibt man auch zu lange, erträgt zu viel und hält an einer Beziehung fest, obwohl sie längst schadet.