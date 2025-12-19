Was gibt dem Leben Bedeutung, wenn Sicherheiten wegbrechen? Das Nachtcafé widmet sich Menschen, deren Erfahrungen den Blick auf den Sinn des Lebens grundlegend verändert haben.
Thema der Sendung: Was mir Sinn gibt
Viele Menschen streben nach einem sinnvollen Leben – sei es durch Familie, Engagement für andere oder persönliche Selbstverwirklichung. Doch was passiert, wenn ein einschneidendes Erlebnis alles infrage stellt? Das Nachtcafé geht der Frage nach, welche Erfahrungen den Blick auf das Wesentliche verändern können.