Was gibt dem Leben Bedeutung, wenn Sicherheiten wegbrechen? Das Nachtcafé widmet sich Menschen, deren Erfahrungen den Blick auf den Sinn des Lebens grundlegend verändert haben.

Viele Menschen streben nach einem sinnvollen Leben – sei es durch Familie, Engagement für andere oder persönliche Selbstverwirklichung. Doch was passiert, wenn ein einschneidendes Erlebnis alles infrage stellt? Das Nachtcafé geht der Frage nach, welche Erfahrungen den Blick auf das Wesentliche verändern können.

Im Mittelpunkt stehen Schlüsselmomente, die Leben neu ausrichten: Nahtoderfahrungen, der Verlust naher Angehöriger, die bewusste Abkehr von Karrierewegen oder die intensive Auseinandersetzung mit dem Tod. Auch die Perspektive Sterbender auf den Sinn des Lebens spielt eine zentrale Rolle.

Das Nachtcafé wird am Freitag, 19. Dezember 2025, um 22:00 Uhr im SWR ausgestrahlt. Eine Wiederholung folgt am Samstag, 20. Dezember 2025, um 13:30 Uhr im hr sowie am Sonntag, 21. Dezember 2025, um 06:00 Uhr im SR.



Die Gäste des Abends

Barbara Hauter, die nach einer Nahtoderfahrung ihr Leben grundlegend veränderte

Markus C. Müller, ehemaliger Top-Manager, heute Sterbebegleiter und Autor des Buches „Im Angesicht des Lebens“*

Matthias Bäcker, der innerhalb weniger Jahre beide Söhne durch Suizid verlor

Ellen Korelus-Bruder, die in Speyer ein besonderes Weihnachtsfest für Menschen organisiert, die sonst allein wären

Betty und Fritz Gall, die im bewussten Umgang mit dem Unsinn des Lebens ihren Sinn gefunden haben

Prof. Tatjana Schnell, Psychologin und Sinnforscherin, die in ihrem Buch Wege zu einem erfüllten Leben beschreibt*

*ANZEIGE



Was ist das Nachtcafé?

Das Nachtcafé ist eine der bekanntesten Talksendungen im deutschen Fernsehen. Seit vielen Jahren lädt Moderator Michael Steinbrecher Menschen mit außergewöhnlichen Lebensgeschichten ins Studio ein.

Im Mittelpunkt stehen persönliche Erfahrungen, gesellschaftliche Fragen und emotionale Themen, die Raum für unterschiedliche Perspektiven lassen. Die Gespräche verlaufen ruhig, respektvoll und ohne schnelle Urteile.

Das Format lebt von der Vielfalt seiner Gäste: Betroffene, Experten und Menschen mit ungewöhnlichen Biografien kommen auf Augenhöhe miteinander ins Gespräch und eröffnen neue Blickwinkel auf komplexe Lebensfragen.