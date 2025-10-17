Zwischen Vorwürfen und Verständnis: Wenn Jung und Alt aufeinandertreffen, prallen oft Welten aufeinander – und doch gibt es überraschend viele Gemeinsamkeiten. Das „Nachtcafé“ fragt: Ist der Generationenkonflikt unüberwindbar oder steckt darin eine Chance für echten Zusammenhalt?
Thema der Sendung: Zwischen den Generationen – Bindung oder Bruch?
Die Kluft zwischen Jung und Alt scheint größer denn je: Während Ältere der jungen Generation Faulheit, Egoismus und fehlende Belastbarkeit vorwerfen, fühlen sich viele Junge von ihren Eltern und Großeltern um ihre Zukunft gebracht. Doch wie tief sitzen die Gräben wirklich – und gibt es trotz aller Gegensätze nicht doch überraschend viele Gemeinsamkeiten? Genau darum geht es in der neuen Ausgabe des SWR-„Nachtcafés“ mit Michael Steinbrecher. Unter dem Titel „Zwischen den Generationen – Bindung oder Bruch?“ diskutieren Vertreter unterschiedlicher Altersgruppen über Erwartungen, Vorurteile, Verantwortung und Verständnis – und darüber, wie ein Miteinander über Generationengrenzen hinweg gelingen kann.