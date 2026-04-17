Was bedeutet es heute, berühmt zu sein? Das „Nachtcafé“ beleuchtet die Faszination und die Schattenseiten des Ruhms.

Ab und zu richtet sich der Blick auf die Welt der Stars und Sternchen – auf Menschen, die scheinbar im Rampenlicht stehen und ein außergewöhnliches Leben führen. Doch was genau macht jemanden berühmt? Während früher oft Talent, Leistung oder jahrelange Arbeit notwendig waren, scheint es heute teilweise schneller zu gehen. Social Media und Reality-TV eröffnen neue Wege in die Öffentlichkeit.

Dabei stellt sich die Frage, was Menschen am Berühmtsein fasziniert und welche Mechanismen dahinterstecken. Ist Ruhm ein erstrebenswertes Ziel oder eher eine Belastung? Und welchen Preis zahlen diejenigen, die im Fokus der Öffentlichkeit stehen – zwischen Aufmerksamkeit, Erwartungen und Verlust von Privatsphäre?

Die Sendung läuft am Freitag, 17. April 2026, um 22 Uhr im SWR. Weitere Ausstrahlungen folgen am Samstag, 18. April, um 10:05 Uhr im hr sowie um 11 Uhr im SWR. Eine zusätzliche Wiederholung ist am Sonntag, 19. April, um 6 Uhr im SR zu sehen. Es handelt sich um eine Wiederholung der Ausgabe vom 2. Mai 2025.

Die Gäste des Abends

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Was ist das Nachtcafé?

Das „Nachtcafé“ ist eine Talksendung des SWR, die sich seit vielen Jahren mit gesellschaftlichen, persönlichen und emotionalen Themen beschäftigt. Im Mittelpunkt stehen Menschen und ihre Geschichten, die oft stellvertretend für größere Fragen stehen.

Moderiert wird die Sendung von Michael Steinbrecher, der mit seinen Gästen über deren Erfahrungen, Sichtweisen und Lebenswege spricht. Dabei geht es weniger um Schlagzeilen als um Hintergründe und persönliche Einblicke.

Das Format lebt von der Mischung unterschiedlicher Perspektiven. Prominente treffen auf Menschen, die sonst nicht im öffentlichen Fokus stehen. So entstehen Gespräche, die verschiedene Facetten eines Themas beleuchten und zum Nachdenken anregen.