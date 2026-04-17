Was bedeutet es heute, berühmt zu sein? Das „Nachtcafé“ beleuchtet die Faszination und die Schattenseiten des Ruhms.
Thema der Sendung: Was heißt hier berühmt?
Ab und zu richtet sich der Blick auf die Welt der Stars und Sternchen – auf Menschen, die scheinbar im Rampenlicht stehen und ein außergewöhnliches Leben führen. Doch was genau macht jemanden berühmt? Während früher oft Talent, Leistung oder jahrelange Arbeit notwendig waren, scheint es heute teilweise schneller zu gehen. Social Media und Reality-TV eröffnen neue Wege in die Öffentlichkeit.