Liebe am Arbeitsplatz kann Glück bedeuten – oder zum Risiko werden. Im „Nachtcafé“ spricht Michael Steinbrecher mit seinen Gästen über Beziehungen, Machtverhältnisse und die Frage, wann Nähe im Beruf problematisch wird.

Ein gemeinsamer Arbeitsplatz verbindet Menschen oft über Jahre hinweg. Man verbringt viel Zeit miteinander, teilt Stress, Erfolge und private Gespräche – daraus können Freundschaften entstehen, aber auch Liebesbeziehungen. Doch wenn Berufliches und Privates ineinander übergehen, kann es kompliziert werden.

Die Sendung greift ein Thema auf, das immer wieder öffentlich diskutiert wird: Liebe am Arbeitsplatz kann heikel sein, vor allem wenn Hierarchien, Abhängigkeiten oder berufliche Vorteile eine Rolle spielen. Wenn Machtpositionen ausgenutzt werden, wenn Beförderungen nicht mehr allein nach Leistung entschieden werden oder wenn Kolleginnen und Kollegen erpressbar werden, kann eine Beziehung im Job ernste Folgen haben. Gleichzeitig ist der Arbeitsplatz für viele Menschen auch ein Ort, an dem sie ihren Partner oder ihre Partnerin fürs Leben finden.

Das „Nachtcafé“ läuft am Freitag, 15.05.2026, um 22 Uhr im SWR. Wiederholungen sind am Samstag, 16.05.2026, um 10:10 Uhr im hr, am Samstag, 16.05.2026, um 11 Uhr im SWR sowie am Sonntag, 17.05.2026, um 6 Uhr im SR zu sehen.

Die Gäste des Abends

Martin Schubert und Carina Schinka: Obwohl dem katholischen Priester eine Liebesbeziehung untersagt ist, stehen die beiden zu ihrer langjährigen Partnerschaft.

Obwohl dem katholischen Priester eine Liebesbeziehung untersagt ist, stehen die beiden zu ihrer langjährigen Partnerschaft. Sue Giers: Sie arbeitete erfolgreich mit ihrem Mann zusammen, bis dieser eine Beziehung mit einer Kollegin einging.

Sie arbeitete erfolgreich mit ihrem Mann zusammen, bis dieser eine Beziehung mit einer Kollegin einging. Sarah und Christian Bau: Die beiden Spitzenköche teilen Bett und Drei-Sterne-Küche.

Die beiden Spitzenköche teilen Bett und Drei-Sterne-Küche. Esther Messner: Nach dem plötzlichen Tod ihres Mannes übernahm sie die Verantwortung für den Bauernhof der Familie.

Nach dem plötzlichen Tod ihres Mannes übernahm sie die Verantwortung für den Bauernhof der Familie. Dr. Jens Förster: Er ist Psychotherapeut und Paartherapeut.

Was ist das Nachtcafé?

Das „Nachtcafé“ ist eine Talkshow des SWR, in der persönliche Lebensgeschichten im Mittelpunkt stehen. Moderator Michael Steinbrecher spricht mit Menschen, die aus eigener Erfahrung von besonderen Wendepunkten, Konflikten oder Entscheidungen berichten. Jede Ausgabe widmet sich einem übergeordneten Thema, das aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet wird.

Typisch für die Sendung ist die Mischung aus persönlichen Erzählungen und fachlicher Einordnung. Neben Betroffenen kommen häufig Experten zu Wort, die Erfahrungen erklären, einordnen oder gesellschaftliche Zusammenhänge aufzeigen. Dadurch sollen die Gespräche nicht nur emotional berühren, sondern auch Orientierung geben.

Das Format setzt weniger auf schnelle Zuspitzung als auf ausführliche Gespräche. Die Gäste erzählen von Situationen, die ihr Leben geprägt haben, und sprechen darüber, wie sie mit Herausforderungen umgegangen sind. So entsteht ein ruhiger Talk, der private Erfahrungen mit größeren gesellschaftlichen Fragen verbindet.