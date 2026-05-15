Liebe am Arbeitsplatz kann Glück bedeuten – oder zum Risiko werden. Im „Nachtcafé“ spricht Michael Steinbrecher mit seinen Gästen über Beziehungen, Machtverhältnisse und die Frage, wann Nähe im Beruf problematisch wird.
Thema der Sendung: Liebe am Arbeitsplatz – zwischen Hierarchie und Herzklopfen
Ein gemeinsamer Arbeitsplatz verbindet Menschen oft über Jahre hinweg. Man verbringt viel Zeit miteinander, teilt Stress, Erfolge und private Gespräche – daraus können Freundschaften entstehen, aber auch Liebesbeziehungen. Doch wenn Berufliches und Privates ineinander übergehen, kann es kompliziert werden.