Das Nachtcafé widmet sich diesmal dem Gefühl, das viele im Alltag begleitet: Druck – belastend, antreibend, manchmal zerstörerisch.
Thema der Sendung: Unter großem Druck
Immer mehr Menschen geraten in Situationen, die sie an ihre Grenzen bringen. Beruflicher Stress, finanzielle Sorgen oder eine Beziehung, die aus dem Ruder läuft – Belastungen können überwältigen. Gleichzeitig zeigt sich: Unter Druck entstehen auch Höchstleistungen. Die Sendung geht der Frage nach, wie wir mit Druck umgehen, welche Strategien helfen und was passiert, wenn es zu viel wird.