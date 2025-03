Nachtcafé am 14.03.2025

Moderator Michael Steinbrecher präsentiert das "Nachtcafé".

Ein einziger Moment kann alles verändern – zum Guten oder zum Schlechten. Im Nachtcafé erzählen Menschen von Augenblicken, die ihr Leben auf den Kopf gestellt haben, sei es durch Schicksalsschläge, große Liebe oder unerwarteten Ruhm.











Thema der Sendung: Nur ein Moment – Augenblicke, die alles verändern

Es gibt Augenblicke im Leben, die uns für immer prägen – Sekunden, in denen sich das Schicksal wendet, sei es zum Guten oder zum Schlechten. Eine falsche Entscheidung, ein unerwartetes Ereignis oder eine glückliche Fügung kann unser Leben von Grund auf verändern. Während manche Menschen durch einen unglücklichen Zufall alles verlieren, führt für andere ein einziger Moment zum großen Glück. Was macht solche Wendepunkte aus? Und wie geht man mit ihnen um? Genau darum geht es in dieser Ausgabe des Nachtcafés.