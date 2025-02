1 Moderator Michael Steinbrecher präsentiert das "Nachtcafé". Foto: SWR/Bettina Müller

Wie viel Sport ist gesund – und wann wird er zur Obsession? In der aktuellen Folge des Nachtcafés erzählen Gäste von ihrer tiefen Leidenschaft für den Sport, den Herausforderungen, die damit einhergehen, und der Frage, wer sie sind, wenn der Sport plötzlich wegfällt.











Thema der Sendung: Sport ist mein Leben?

Sport ist für viele Menschen weit mehr als nur eine Freizeitbeschäftigung – er ist Leidenschaft, Lebensgefühl und oft sogar Identität. Ob Joggen am frühen Morgen, intensive Workouts im Fitnessstudio oder der unermüdliche Kampf um sportliche Höchstleistungen: Bewegung gibt Kraft, Struktur und ein Gefühl der Selbstbestimmung. Doch was passiert, wenn Sport nicht nur ein Teil des Lebens ist, sondern es vollständig bestimmt? Wenn das tägliche Training zur einzigen Konstante wird? Die heutige Folge des Nachtcafés geht der Frage nach, wie Sport Menschen prägt, wo Begeisterung in Besessenheit umschlagen kann und was bleibt, wenn der Sport plötzlich wegfällt.