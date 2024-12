1 Moderator Michael Steinbrecher präsentiert das "Nachtcafé". Foto: SWR/Bettina Müller

Was bedeutet Familie heute? Das Nachtcafé beleuchtet die vielen Facetten des Familienlebens – von erfülltem Kinderwunsch bis zu bewusster Kinderlosigkeit, von Schicksalsschlägen bis zu unkonventionellen Lebensmodellen. Spannende Geschichten und offene Gespräche erwarten Sie!











Link kopiert



Thema der Sendung: Und das soll Familie sein?

In der heutigen Ausgabe des Nachtcafés dreht sich alles um die Frage, was Familie wirklich ausmacht. Traditionell denken viele an Vater, Mutter und Kind – doch längst gibt es unzählige andere Konstellationen, die das Konzept Familie erweitern: von Menschen, die bewusst kinderfrei leben, bis zu Freundschaften, die wie eine Herzensverwandtschaft tragen. Aber auch schwierige Themen kommen zur Sprache: Wenn der Kinderwunsch plötzlich zur Reue wird, oder das Leben nach Schicksalsschlägen neu sortiert werden muss. Was bleibt, wenn das eigene Lebensmodell nicht den gesellschaftlichen Erwartungen entspricht? Eine Sendung über Liebe, Verbundenheit und den Mut, Familie jenseits der Norm zu leben.