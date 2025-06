Einfach alles hinter sich lassen – davon träumen viele, wenn das Leben feststeckt. Das Nachtcafé zeigt, was passiert, wenn Menschen diesen Schritt wirklich wagen.

Manchmal ist das Leben so festgefahren, dass nur ein radikaler Schnitt hilft. Raus aus der Beziehung, raus aus dem Job, raus aus dem gewohnten Umfeld. Die heutige – ursprünglich bereits ausgestrahlte – Nachtcafé-Ausgabe beschäftigt sich mit genau solchen Momenten des Aufbruchs. Menschen erzählen, warum sie alles hinter sich gelassen haben, welche Kraft ein Tapetenwechsel freisetzen kann – und welche Hürden es auf dem Weg in ein neues Leben zu überwinden galt. Ein Blick auf Entscheidungen, die alles verändern.

Die Sendung sehen Sie am Freitag, den 13.06.2025 ab 22:00 Uhr im SWR. Die Folge wird am Samstag (14.06.) um 12:30 Uhr im hr-fernsehen sowie am Sonntag (15.06.) um 06:35 Uhr im SWR wiederholt.

Die Gäste des Abends

Olga Gabelmann: Verbringt ihre Urlaube gemeinsam mit der Familie in einem Hospiz.

Gaby Penning: Fand am Tiefpunkt ihres Lebens einen neuen Weg – im Wohnwagen auf Reisen.

Kai Klose: Der Ex-Minister kehrte der Politik den Rücken und zog nach Italien.

Hildegard Ruder: Trennte sich von ihrem Mann, verkaufte das Eigenheim und lebt nun in einem Wohnprojekt.

Peter Frühsammer: Tauschte die Sterneküche gegen die Küche einer Klinik.

Prof. Dr. Pasqualina Perrig-Chiello: Psychologin und Psychotherapeutin, beschäftigt sich mit Lebensumbrüchen und dem selbstbestimmten Älterwerden – auch in ihrem Buch*.

Was ist das „Nachtcafé“?

Das Nachtcafé ist eine Talkshow des Südwestrundfunks (SWR), die seit 1987 ausgestrahlt wird. Die Sendung zählt zu den dienstältesten Talkformaten im deutschen Fernsehen.

Im Mittelpunkt stehen Menschen mit besonderen Lebensgeschichten. In jeder Folge diskutieren Moderator und Gäste ein zentrales Thema – meist mit emotionalem, gesellschaftlichem oder existenziellem Bezug. Die Gäste sind oft keine Prominenten, sondern Menschen, die etwas Außergewöhnliches erlebt oder durchgemacht haben.

Aktuell wird die Sendung von Michael Steinbrecher moderiert (seit 2015). Zuvor prägte vor allem Wieland Backes das Format.