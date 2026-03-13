Im SWR-„Nachtcafé“ dreht sich diesmal alles um die Frage, wo Menschen ihren Platz im Alter finden. Gäste berichten von persönlichen Erfahrungen zwischen Pflege, Freiheit und neuen Wohnformen.
Thema der Sendung: Wo ist mein Platz im Alter?
Viele Menschen stellen sich irgendwann die Frage, wo und wie sie im Alter leben möchten. Für manche ist der Ruhestand die Chance, noch einmal neue Wege zu gehen – etwa durch Reisen oder ein Leben an einem neuen Ort. Andere beschäftigen sich eher mit praktischen Fragen: Gibt es einen bezahlbaren Platz im Pflegeheim oder Möglichkeiten, möglichst lange selbstständig zu leben?