Manchmal reicht ein einziger Moment – und alles ist anders. Im „Nachtcafé“ spricht Moderator Michael Steinbrecher diesmal mit seinen Gästen darüber, wie unerwartete Wendungen das Leben verändern können.

Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt: Man kann Pläne machen, so viele man will – oft hält das Leben eine Überraschung bereit. Mal erfreulicher Art, wenn Amors Pfeil unerwartet trifft oder ein Geldsegen ins Haus steht. Doch es gibt auch böse Überraschungen: eine alles verändernde Erkenntnis oder ein Schicksalsschlag, der den Boden unter den Füßen wegzieht. In der Sendung geht es um die Frage, wie Menschen mit existenziellen Planänderungen umgehen – und wie es gelingen kann, trotz allem weiterzumachen.

Die Sendung „Nachtcafé“ läuft am Freitag, 13.02.2026, um 22:00 Uhr im SWR. Wiederholt wird die Ausgabe am Samstag, 14.02., um 10:10 Uhr im hr sowie am Samstag, 14.02., um 11:00 Uhr im SWR. Eine weitere Ausstrahlung folgt am Sonntag, 15.02., um 06:00 Uhr im SR. Bei der Ausgabe handelt es sich um eine Wiederholung.

Die Gäste des Abends

, wurde als Bürgermeister von einem Millionengeschenk überrascht Dr. Katharina Ohana, Psychologin und Philosophin

Was ist das Nachtcafé?

Das „Nachtcafé“ gehört zu den bekanntesten Talkformaten im deutschen Fernsehen. In der SWR-Sendung diskutieren Menschen mit ganz unterschiedlichen Lebensgeschichten über ein zentrales Thema, das viele Zuschauer aus eigener Erfahrung kennen.

Im Mittelpunkt stehen persönliche Schicksale, außergewöhnliche Lebenswege und gesellschaftliche Fragen. Moderator Michael Steinbrecher gibt den Gästen Raum, ihre Geschichten ausführlich zu erzählen – oft mit überraschenden Perspektiven und emotionalen Momenten.

Die Sendung setzt dabei weniger auf Streit als auf echte Gespräche. Gerade das macht das „Nachtcafé“ für viele Zuschauer besonders: Es geht um Erlebnisse, die berühren, nachdenklich machen – und manchmal auch Mut geben.