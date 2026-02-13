Manchmal reicht ein einziger Moment – und alles ist anders. Im „Nachtcafé“ spricht Moderator Michael Steinbrecher diesmal mit seinen Gästen darüber, wie unerwartete Wendungen das Leben verändern können.
Thema der Sendung: Vom Leben überrascht
Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt: Man kann Pläne machen, so viele man will – oft hält das Leben eine Überraschung bereit. Mal erfreulicher Art, wenn Amors Pfeil unerwartet trifft oder ein Geldsegen ins Haus steht. Doch es gibt auch böse Überraschungen: eine alles verändernde Erkenntnis oder ein Schicksalsschlag, der den Boden unter den Füßen wegzieht. In der Sendung geht es um die Frage, wie Menschen mit existenziellen Planänderungen umgehen – und wie es gelingen kann, trotz allem weiterzumachen.