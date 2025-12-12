Die Verantwortung von Müttern und Vätern ist enorm – und manchmal übermenschlich. Die Sendung beleuchtet Geschichten zwischen bedingungsloser Liebe und schmerzhaften Grenzen.
Thema der Sendung: Eltern – Superhelden oder Sündenböcke?
Das Nachtcafé widmet sich der Frage, wie weit elterliche Verantwortung reicht und was passiert, wenn sie an ihre Grenzen stößt. Viele Eltern stemmen unvorstellbar viel und begleiten ihre Kinder durch jede Krise – andere zerbrechen an den Erwartungen oder verletzen ihre Kinder tief. Die Sendung zeigt eindrücklich, wie stark familiäre Prägungen ein Leben beeinflussen können, positiv wie negativ.