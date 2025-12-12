Die Verantwortung von Müttern und Vätern ist enorm – und manchmal übermenschlich. Die Sendung beleuchtet Geschichten zwischen bedingungsloser Liebe und schmerzhaften Grenzen.

Das Nachtcafé widmet sich der Frage, wie weit elterliche Verantwortung reicht und was passiert, wenn sie an ihre Grenzen stößt. Viele Eltern stemmen unvorstellbar viel und begleiten ihre Kinder durch jede Krise – andere zerbrechen an den Erwartungen oder verletzen ihre Kinder tief. Die Sendung zeigt eindrücklich, wie stark familiäre Prägungen ein Leben beeinflussen können, positiv wie negativ.

Ausgestrahlt wird die Sendung am Freitag, 12.12.2025, um 22:00 Uhr im SWR. Wiederholungen folgen am Samstag, 13.12.2025, um 13:30 Uhr im hr sowie am Sonntag, 14.12.2025, um 06:00 Uhr im SR.

Die Gäste des Abends

Hülya Marquardt, findet als Mutter ohne Beine ungewöhnliche Wege. Ihr Leben? "Läuft.", so der Titel ihrer Biographie.*

Jonas, wurde als Kind misshandelt und zeigte seine Eltern dafür an

Nina Petri, die Schauspielerin wuchs mit einem psychisch kranken Vater auf

Moema Petri Romão, hat ihre bipolare Depression vererbt bekommen

Sebastian Tigges, möchte trotz Trennung ein guter Vater sein

Florence Brokowski-Shekete, die Schulamtsdirektorin und Autorin* erlebte erst bei Pflegemama Irmgard Liebe.

Dr. Christine Altstötter-Gleich, Psychologin und Perfektionismusforscherin

Was ist das Nachtcafé?

Das Nachtcafé gehört zu den bekanntesten Talkformaten im deutschen Fernsehen und stellt seit vielen Jahren Menschen mit außergewöhnlichen Lebensgeschichten in den Mittelpunkt. Jede Folge widmet sich einem gesellschaftlich relevanten Thema, das emotional bewegt oder kontrovers diskutiert wird.

Im Mittelpunkt stehen dabei nicht Prominenz oder Schlagzeilen, sondern persönliche Erfahrungen, Konflikte, Wendepunkte und Hoffnungen. Die Gäste erzählen offen von ihren Biografien – oft schmerzhaft, oft inspirierend, immer menschlich.

Moderator Michael Steinbrecher führt durch den Abend, ordnet ein, fragt nach und schafft Raum für Begegnungen, die berühren und zum Nachdenken anregen.