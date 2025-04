Familie – von jetzt an anders

Nachtcafé am 11.04.2025

1 Im SWR Talk-Klassiker trifft Moderator Michael Steinbrecher spannende Gäste, die ihre bewegenden Geschichten erzählen – emotional, spannend und mitten aus dem Leben. Foto: SWR/Bettina Müller

Was tun, wenn das Leben plötzlich alle Familienpläne über den Haufen wirft? Im Nachtcafé erzählen Gäste von tiefgreifenden Veränderungen und mutigen Entscheidungen jenseits klassischer Familienmodelle.











Link kopiert



Thema der Sendung: Familie – von jetzt an anders

Was bedeutet Familie – und was, wenn alles anders kommt als geplant? In der heutigen Ausgabe des Nachtcafé sprechen Menschen über unerwartete Wendungen, mutige Entscheidungen und neue Wege jenseits klassischer Familienbilder. Ob durch äußere Umstände oder bewusste Lebensentwürfe: Wenn das Leben nicht dem Drehbuch folgt, entstehen oft Geschichten, die berühren, herausfordern und inspirieren.