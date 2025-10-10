Ob zweite Chance, unerwartete Gefühle oder ein radikaler Neuanfang – die Liebe schreibt ihre eigenen Geschichten. Im „Nachtcafé“ erzählen Menschen, wie sie trotz Rückschlägen, Verlusten und Umwegen ihren ganz persönlichen Weg zum Glück gefunden haben.
Thema der Sendung: Neuer Anlauf für die Liebe
Die Liebe ist selten ein gerader Weg. Für manche ist sie ein spontanes Feuerwerk, das gleich beim ersten Blick entfacht – für andere ein langer, verschlungener Pfad voller Irrwege, Rückschläge und Neuanfänge. Mal hält eine Beziehung nicht stand, mal überrascht mitten im Alltag plötzlich ein neues Gefühl. Und selbst wenn man glaubt, „die eine“ Liebe gefunden zu haben, kann das Leben unerwartete Wendungen bereithalten. Was macht es so schwer, das große Glück zu finden? Und wie lässt sich Liebe trotz Hindernissen und Umwegen leben und bewahren? Diesen Fragen geht das „Nachtcafé“ heute nach.