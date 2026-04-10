Wenn Gedanken rasen oder der Alltag zur Herausforderung wird: Das „Nachtcafé“ widmet sich Menschen, deren Gehirn anders funktioniert. Welche Folgen das hat – und wie Betroffene damit leben.
Thema der Sendung: Chaos im Kopf – wenn das Gehirn aus der Reihe tanzt
„Ein bisschen verrückt ist völlig normal“ – dieser Satz klingt harmlos. Doch für viele Menschen ist das Gefühl, „anders“ zu sein, Teil ihres Alltags. Wenn Gedanken unkontrolliert kreisen, Reize überfordern oder scheinbar einfache Aufgaben kaum zu bewältigen sind, steckt oft mehr dahinter als bloße Eigenheiten.