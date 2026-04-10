Wenn Gedanken rasen oder der Alltag zur Herausforderung wird: Das „Nachtcafé“ widmet sich Menschen, deren Gehirn anders funktioniert. Welche Folgen das hat – und wie Betroffene damit leben.

„Ein bisschen verrückt ist völlig normal“ – dieser Satz klingt harmlos. Doch für viele Menschen ist das Gefühl, „anders“ zu sein, Teil ihres Alltags. Wenn Gedanken unkontrolliert kreisen, Reize überfordern oder scheinbar einfache Aufgaben kaum zu bewältigen sind, steckt oft mehr dahinter als bloße Eigenheiten.

ADHS und Autismus werden häufig als Mode-Diagnosen wahrgenommen. Studien zeigen jedoch, dass viele Betroffene lange Zeit nicht wissen, warum sie sich anders fühlen oder verhalten. Die Folgen reichen von sozialen Schwierigkeiten bis hin zu psychischen Belastungen. Die Sendung geht der Frage nach, wie sich solche neurologischen Besonderheiten äußern – und wie ein Leben damit gelingen kann.

Die aktuelle Ausgabe des „Nachtcafés“ läuft am Freitag, 10. April, um 22 Uhr im SWR. Wiederholungen sind am Samstag, 11. April, um 10:05 Uhr im hr sowie um 11 Uhr im SWR zu sehen. Eine weitere Ausstrahlung folgt am Sonntag, 12. April, um 6 Uhr im SR.

Die Gäste des Abends

Heinz Eder , ein unerkanntes ADHS trieb ihn in die Alkoholsucht

, ein unerkanntes ADHS trieb ihn in die Alkoholsucht Nicole Belstler-Boettcher , die Schauspielerin rätselt über ihre Symptome

, die Schauspielerin rätselt über ihre Symptome Tanja und Sascha Baumann , sein Autismus ist herausfordernd für ihre Liebe

, sein Autismus ist herausfordernd für ihre Liebe Monika Reidegeld wusste lange nichts vom Fetalen Alkoholsyndrom ihres Adoptivsohnes Tim Puffler

wusste lange nichts vom Fetalen Alkoholsyndrom ihres Adoptivsohnes Chiara Buschmann , musste sich als Legasthenikerin ihren Erfolg hart erkämpfen

, musste sich als Legasthenikerin ihren Erfolg hart erkämpfen Prof. Dr. Andreas Menke, Psychiater, der Menschen mit Depressionen und psychosomatischen Erkrankungen hilft

Was ist das Nachtcafé?

Das „Nachtcafé“ zählt zu den etablierten Talkformaten im deutschen Fernsehen. Woche für Woche diskutieren Gäste mit Moderator Michael Steinbrecher über gesellschaftlich relevante Themen und persönliche Lebensgeschichten.

Im Mittelpunkt stehen Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen, die offen über ihre Erfahrungen sprechen. Dabei geht es weniger um schnelle Antworten als um ein besseres Verständnis komplexer Lebenssituationen.

Die Sendung verbindet persönliche Schicksale mit gesellschaftlichen Fragestellungen und bietet Raum für Perspektiven, die im Alltag oft wenig Beachtung finden. Gerade sensible Themen werden hier ausführlich und differenziert behandelt.