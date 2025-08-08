Im Nachtcafé erzählen Menschen von Momenten, die alles verändert haben. Die SWR-Talkshow blickt auf geplante Lebensentwürfe, die aus der Spur geraten sind, und zeigt, wie unterschiedlich Menschen mit dem Unplanbaren umgehen.
Thema der Sendung: Wenn es anders kommt
In dieser Ausgabe des „Nachtcafés“ dreht sich alles um Pläne – und darum, was passiert, wenn sie scheitern. Ob perfekt durchgeplante Traumhochzeit oder lang ersehnter Karriereschritt: Viele Menschen haben genaue Vorstellungen davon, wie ihr Leben verlaufen soll. Doch die Realität macht oft einen Strich durch die Rechnung. Was tun, wenn plötzlich alles anders kommt als gedacht? Die SWR-Talkshow greift diese Fragen auf – in einer Wiederholung der Sendung, die bewegende Geschichten von Menschen erzählt, deren Lebensweg überraschende Wendungen nahm.