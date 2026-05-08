Manchmal beginnt ein neues Leben nicht mit einem mutigen Entschluss, sondern mit einem Schicksalsschlag. Im „Nachtcafé“ sprechen die Gäste am 8. Mai darüber, wie sie mit Veränderungen umgehen, die sie sich nicht ausgesucht haben.
Thema der Sendung: Mein neues Leben – wider Willen
Noch einmal neu anfangen, alte Gewohnheiten hinter sich lassen und dem eigenen Leben eine andere Richtung geben – für viele Menschen klingt das zunächst nach einer reizvollen Vorstellung. Doch nicht jeder Neuanfang ist freiwillig. Manche Veränderungen brechen plötzlich über Menschen herein: durch Krankheit, Verlust, Krisen, Verantwortung oder Entscheidungen, die das bisherige Leben auf den Kopf stellen.