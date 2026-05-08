Manchmal beginnt ein neues Leben nicht mit einem mutigen Entschluss, sondern mit einem Schicksalsschlag. Im „Nachtcafé“ sprechen die Gäste am 8. Mai darüber, wie sie mit Veränderungen umgehen, die sie sich nicht ausgesucht haben.

Noch einmal neu anfangen, alte Gewohnheiten hinter sich lassen und dem eigenen Leben eine andere Richtung geben – für viele Menschen klingt das zunächst nach einer reizvollen Vorstellung. Doch nicht jeder Neuanfang ist freiwillig. Manche Veränderungen brechen plötzlich über Menschen herein: durch Krankheit, Verlust, Krisen, Verantwortung oder Entscheidungen, die das bisherige Leben auf den Kopf stellen.

In der „Nachtcafé“-Ausgabe „Mein neues Leben – wider Willen“ geht es um genau solche Momente. Die Gäste berichten von Situationen, in denen ihnen das Leben keine Wahl ließ. Dabei stellt sich die Frage, wie Menschen damit umgehen, wenn sie gezwungen sind, sich neu zu erfinden – und ob aus einer unfreiwilligen Wendung auch neue Stärke, Sinn oder sogar Glück entstehen kann.

Das „Nachtcafé“ läuft am Freitag, 8. Mai 2026, um 22 Uhr im SWR. Wiederholungen sind am Samstag, 9. Mai 2026, um 10.05 Uhr im hr und um 11 Uhr im SWR zu sehen. Außerdem zeigt der SR die Sendung am Sonntag, 10. Mai 2026, um 6 Uhr.

Die Gäste des Abends

Jo Failer: Der Sportjournalist erhielt mit 51 Jahren die Diagnose Alzheimer.

Der Sportjournalist erhielt mit 51 Jahren die Diagnose Alzheimer. Julie und Aaron Hoffmann: Das junge Paar bekam als Teenager ungeplant ein Baby.

Das junge Paar bekam als Teenager ungeplant ein Baby. Marcus Jochim: Sein Sohn Luis Paulo starb bei seinem Einsatz für Schulkinder.

Sein Sohn Luis Paulo starb bei seinem Einsatz für Schulkinder. Jochen Schropp: Das Ende seiner Ehe stürzte den Moderator in eine Krise.

Das Ende seiner Ehe stürzte den Moderator in eine Krise. Nicole Schindelar: Die Münchnerin übernahm nach dem Tod ihres Vaters dessen Schrottplatz.

Die Münchnerin übernahm nach dem Tod ihres Vaters dessen Schrottplatz. Prof. Wilhelm Schmid: Der Philosoph, Sachbuchautor und Publizist beschäftigt sich besonders mit dem Thema Lebenskunst.

Was ist das Nachtcafé?

Das „Nachtcafé“ ist eine Talksendung des SWR, in der Menschen mit sehr unterschiedlichen Lebensgeschichten zu Wort kommen. Im Mittelpunkt stehen persönliche Erfahrungen, gesellschaftliche Fragen und Themen, die viele Zuschauer aus dem eigenen Alltag kennen.

Die Sendung verbindet persönliche Erzählungen mit Einordnung und Reflexion. Gäste berichten von Wendepunkten, Konflikten, Krisen oder besonderen Entscheidungen in ihrem Leben. Dabei geht es nicht nur um spektakuläre Biografien, sondern auch um Erfahrungen, die zeigen, wie unterschiedlich Menschen mit ähnlichen Situationen umgehen.

Typisch für das „Nachtcafé“ ist der ruhige, ausführliche Gesprächscharakter. Die Sendung nimmt sich Zeit für persönliche Geschichten und versucht, verschiedene Perspektiven auf ein Thema sichtbar zu machen – von Betroffenen ebenso wie von Fachleuten oder Menschen mit besonderer Lebenserfahrung.