1 Moderator Michael Steinbrecher präsentiert das "Nachtcafé". Foto: SWR/Bettina Müller

Wie viel Genuss ist noch erlaubt, bevor die Gesellschaft ihn als Laster verurteilt? Im Nachtcafé diskutieren Gäste mit spannenden Lebensgeschichten über die Grenzen zwischen Lust und Moral – von luxuriösem Lebensstil bis zu radikalem Verzicht.











Link kopiert



Thema der Sendung: Lust und Laster

Wo endet die persönliche Freiheit und wo beginnt das gesellschaftliche Urteil? Lust und Laster – zwei Begriffe, die in jeder Epoche und Kultur unterschiedlich bewertet werden. Während der eine im Genuss seine Erfüllung findet, sieht die andere darin den Verlust von Moral und Maß. Doch wer legt eigentlich fest, was als akzeptabel oder verwerflich gilt? Ob exzessiver Konsum, rauschhafte Zustände oder ungewöhnliche Vorlieben – die Grenzen zwischen Lust und Laster sind fließend und oft umstritten. In einer Welt, die zunehmend individualistische Werte betont, stellt sich die Frage: Inwieweit darf oder sollte die Gesellschaft in solche privaten Bereiche eingreifen?