1 Moderator Michael Steinbrecher präsentiert das "Nachtcafé". Foto: SWR/Bettina Müller

Wie verändert die Nähe zum Tod unseren Blick auf das Leben? Im Nachtcafé berichten Menschen von tiefgreifenden Erfahrungen, die sie an ihre Grenzen brachten – und von dem, was wirklich zählt, wenn das Leben endlich wird.











Thema der Sendung: Im Angesicht des Todes

Der Tod ist eine unausweichliche Tatsache des Lebens – ein Gedanke, der oft verdrängt wird, weil er uns mit unserer eigenen Endlichkeit konfrontiert. Doch in bestimmten Momenten wird uns die Zerbrechlichkeit des Daseins schmerzlich bewusst: in akuten Krisen, bei einer lebensverändernden Diagnose oder in scheinbar ausweglosen Situationen. Solche Erfahrungen werfen drängende Fragen auf: Was macht das Leben lebenswert? Wie verändert der Gedanke an das Ende unseren Blick auf den Alltag, auf Beziehungen, auf Prioritäten? Im „Nachtcafé“ sprechen heute Menschen, die durch den Tod oder seine Nähe zu neuen Perspektiven gefunden haben – auf das Leben und darauf, was bleibt.