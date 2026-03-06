Im SWR-„Nachtcafé“ dreht sich diesmal alles um das Leben mit Schmerzen. Betroffene und Experten sprechen darüber, wie sie mit körperlichem Leid umgehen und welche Wege helfen können.

Schmerzen gehören zum Leben – ob nach einem Unfall, durch Krankheit oder als chronische Belastung. Sie können plötzlich auftreten oder über Jahre hinweg den Alltag bestimmen. Laut der Deutschen Schmerzgesellschaft leiden mehr als zwölf Millionen Menschen in Deutschland unter langanhaltenden, chronischen Schmerzen. Für viele Betroffene bedeutet das nicht nur körperliche Beschwerden, sondern auch große psychische Belastungen.

Im „Nachtcafé“ berichten Menschen von ihren persönlichen Erfahrungen und ihrem Umgang mit Schmerzen. Dabei geht es auch um medizinische und therapeutische Möglichkeiten sowie um die Frage, wie ein Leben mit Beschwerden gelingen kann, für die es keine Heilung gibt.

Die Sendung ist eine Wiederholung und läuft am Freitag, 06. März 2026, um 22:00 Uhr im SWR. Weitere Ausstrahlungen folgen am Samstag, 07. März 2026, um 10:10 Uhr im hr sowie um 11:00 Uhr im SWR. Außerdem zeigt der SR die Sendung am Sonntag, 08. März 2026, um 06:00 Uhr.

Die Gäste des Abends

Ruth Münch eröffnet Tanzen den Ausweg aus ihrem Arthrose-Schmerz.

eröffnet Tanzen den Ausweg aus ihrem Arthrose-Schmerz. Clara Ziegler lebt mit der seltenen Schmetterlingskrankheit.

lebt mit der seltenen Schmetterlingskrankheit. Birte Viermann , Schmerzen nahmen ihrer Schwester alle Lebenskraft. Birte Viermann schrieb darüber das Buch "Liebe Silja,..."*.

, Schmerzen nahmen ihrer Schwester alle Lebenskraft. Birte Viermann schrieb darüber das Buch "Liebe Silja,..."*. Max Ferdinand Huber leidet seit seiner Kindheit an Migräne - und fand darin ebenfalls Inspiration für ein Buch*.

leidet seit seiner Kindheit an Migräne - und fand darin ebenfalls Inspiration für ein Buch*. Ivan Klasnić , Medikamente zerstörten die Niere des Ex-Profifußballers.

, Medikamente zerstörten die Niere des Ex-Profifußballers. Prof. Dr. Hartmut Göbel ist Schmerztherapeut, Neurologe, Psychotherapeut und Buchautor*.

*ANZEIGE

Was ist das Nachtcafé?

Das „Nachtcafé“ ist eine Talksendung des Südwestrundfunks, in der Menschen über persönliche Erfahrungen, Schicksale und gesellschaftliche Themen sprechen. Im Mittelpunkt stehen dabei oft emotionale Geschichten und unterschiedliche Perspektiven auf ein gemeinsames Thema.

Die Gäste kommen aus verschiedenen Lebensbereichen – darunter Betroffene, Experten oder bekannte Persönlichkeiten. Sie berichten von ihren Erfahrungen und diskutieren miteinander über Herausforderungen, Lebenswege und mögliche Lösungsansätze.

Die Sendung gehört seit vielen Jahren zu den festen Talkformaten im SWR-Fernsehen und wird regelmäßig am Freitagabend ausgestrahlt. Moderiert wird das „Nachtcafé“ von Michael Steinbrecher.