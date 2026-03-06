Im SWR-„Nachtcafé“ dreht sich diesmal alles um das Leben mit Schmerzen. Betroffene und Experten sprechen darüber, wie sie mit körperlichem Leid umgehen und welche Wege helfen können.
Thema der Sendung: Vom Umgang mit Schmerzen
Schmerzen gehören zum Leben – ob nach einem Unfall, durch Krankheit oder als chronische Belastung. Sie können plötzlich auftreten oder über Jahre hinweg den Alltag bestimmen. Laut der Deutschen Schmerzgesellschaft leiden mehr als zwölf Millionen Menschen in Deutschland unter langanhaltenden, chronischen Schmerzen. Für viele Betroffene bedeutet das nicht nur körperliche Beschwerden, sondern auch große psychische Belastungen.