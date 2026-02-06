Im Nachtcafé geht es heute um die Frage, warum Traditionen für viele Menschen unverzichtbar sind – und wann sie zum Problem werden. Gäste aus unterschiedlichen Lebensbereichen diskutieren, was Bräuche bedeuten und wie viel Veränderung sie aushalten müssen.
Thema der Sendung: Traditionen – wichtig oder kann das weg?
„Das haben wir immer schon so gemacht“ – mit diesem Satz werden Bräuche und Gewohnheiten oft verteidigt, besonders in Zeiten von Fasching und Karneval. Viele Menschen hängen an Traditionen, weil sie Gemeinschaft schaffen, Orientierung geben und ein Gefühl von Heimat vermitteln.