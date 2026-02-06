Im Nachtcafé geht es heute um die Frage, warum Traditionen für viele Menschen unverzichtbar sind – und wann sie zum Problem werden. Gäste aus unterschiedlichen Lebensbereichen diskutieren, was Bräuche bedeuten und wie viel Veränderung sie aushalten müssen.

„Das haben wir immer schon so gemacht“ – mit diesem Satz werden Bräuche und Gewohnheiten oft verteidigt, besonders in Zeiten von Fasching und Karneval. Viele Menschen hängen an Traditionen, weil sie Gemeinschaft schaffen, Orientierung geben und ein Gefühl von Heimat vermitteln.

Doch nicht jede Tradition bleibt automatisch zeitgemäß. Manche geraten zunehmend unter Druck, weil sie als ausgrenzend, überholt oder schlicht nicht mehr passend empfunden werden. In der Sendung geht es deshalb auch um die Frage, ob und wie sich Traditionen verändern müssen, um nicht gesellschaftlich an Bedeutung zu verlieren.

Gleichzeitig zeigt das Nachtcafé, welche Chancen in gelebten Ritualen stecken – und warum es sich für viele lohnt, Bräuche weiterzugeben, statt sie vorschnell abzuschaffen.

Die Sendung läuft am Freitag, 06.02., um 22 Uhr im SWR. Wiederholungen gibt es am Samstag, 07.02., um 10:10 Uhr im hr sowie am Samstag, 07.02., um 10:45 Uhr im SWR. Eine weitere Ausstrahlung folgt am Sonntag, 08.02., um 06:00 Uhr im SR.

Die Gäste des Abends

Moni Well, wuchs in einer Großfamilie mit musikalischer Tradition auf

Roland Wehrle, ohne alemannische Fasnet wäre sein Leben anders verlaufen

Frank Foitzik, verteidigt umstrittene Traditionen in seinem Dorf gegen Kritiker

Christiane Renz, hat vor Gericht die Öffnung einer Männertradition erstritten

Tobias Messerer, sieht den Brauch des Silvesterfeuerwerks seit seinem Unfall anders

Prof. Dieter Frey, Sozialpsychologe und Autor des Buches „Psychologie der Rituale und Bräuche“*

Was ist das Nachtcafé?

Das Nachtcafé ist eine Talkshow im SWR, in der gesellschaftliche Themen, persönliche Schicksale und aktuelle Debatten im Mittelpunkt stehen. Moderator Michael Steinbrecher spricht dabei mit Gästen, die aus ganz unterschiedlichen Lebenswelten kommen.

Im Gegensatz zu vielen klassischen Talkformaten steht nicht der politische Schlagabtausch im Vordergrund, sondern das persönliche Erleben. Die Gäste erzählen, wie sie mit Krisen, Konflikten oder besonderen Lebenssituationen umgehen – oft offen und emotional.

Das Nachtcafé setzt dabei auf eine Mischung aus Alltagsgeschichten, prominenten Stimmen und Expertenwissen. So entsteht ein Gespräch, das nicht nur informiert, sondern auch Einblicke in menschliche Erfahrungen und gesellschaftliche Entwicklungen bietet.