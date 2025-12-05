Manche Menschen suchen bewusst Grenzerfahrungen, andere geraten unfreiwillig in Situationen jenseits des Gewöhnlichen. Die neue Folge des „Nachtcafés“ widmet sich Lebenswegen, die weit abseits des Alltäglichen verlaufen.
Thema der Sendung: In anderen Sphären – von außergewöhnlichen Erfahrungen
Grenzen überschreiten, Risiken eingehen und Erfahrungen machen, die die meisten nie suchen würden: Die Sendung beleuchtet, warum Menschen körperlich, geistig oder spirituell in ganz neue Sphären vordringen – und welchen Preis sie dafür unter Umständen zahlen. Es geht um Faszination, Überforderung, Mut und die Frage, wie weit man gehen sollte, um das eigene Leben intensiver zu gestalten.