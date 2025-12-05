Manche Menschen suchen bewusst Grenzerfahrungen, andere geraten unfreiwillig in Situationen jenseits des Gewöhnlichen. Die neue Folge des „Nachtcafés“ widmet sich Lebenswegen, die weit abseits des Alltäglichen verlaufen.

Grenzen überschreiten, Risiken eingehen und Erfahrungen machen, die die meisten nie suchen würden: Die Sendung beleuchtet, warum Menschen körperlich, geistig oder spirituell in ganz neue Sphären vordringen – und welchen Preis sie dafür unter Umständen zahlen. Es geht um Faszination, Überforderung, Mut und die Frage, wie weit man gehen sollte, um das eigene Leben intensiver zu gestalten.

Die Folge wird erstmals am Freitag, 05.12.2025 um 22:00 Uhr im SWR ausgestrahlt. Wiederholungen laufen am Samstag, 06.12.2025 ab 13:30 im hr sowie am Sonntag, 07.12.2025 um 06:00 Uhr im SR.

Die Gäste des Abends

Annemarie Eilfeld, die Sängerin vertraut spirituellen Beratern und manchmal sogar Hexen

Michel und Simone Pietsch, die Hochbegabung des 10-Jährigen stellt die Familie vor Herausforderungen

Anna-Karina Schmitt, stellt trotz schwerer Krankheit Tauchrekorde auf

Samuel, verlor während einer Psychose den Bezug zur Realität

Dr. Jens Förster, Sozialpsychologe und Psychotherapeut

, Sozialpsychologe und Psychotherapeut Margit und Martin Schwed, das Paar lebt wie in den 1920ern

Was ist das Nachtcafé?

Das „Nachtcafé“ gehört zu den bekanntesten Talkformaten im deutschen Fernsehen. In jeder Folge lädt Moderator Michael Steinbrecher Menschen ein, deren Lebensgeschichten berühren, irritieren oder zum Nachdenken anregen. Der Schwerpunkt liegt auf realen Erfahrungen, die oft gesellschaftlich relevante Fragen berühren.

Die Sendung setzt auf intensive Gespräche statt Showeffekte. Gäste erzählen offen über Wendepunkte, Krisen, Hoffnungen und persönliche Entscheidungen. Dadurch entstehen Einblicke, die weit über klassische Interviews hinausgehen und das Publikum emotional wie gedanklich mitnehmen.

Seit vielen Jahren ist das „Nachtcafé“ eine feste Größe im SWR-Programm. Die Mischung aus Alltagsnähe, außergewöhnlichen Biografien und respektvollem Austausch macht die Talkshow zu einem der langlebigsten Formate der deutschen Fernsehlandschaft.