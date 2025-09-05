Ein Augenblick kann alles verändern – zum Guten oder zum Schlechten. Das „Nachtcafé“ widmet sich den Schlüsselmomenten, die Leben für immer prägen.
Thema der Sendung: Nur ein Moment
Manchmal kippt das ganze Leben in nur einem Augenblick. Ein kleiner Fehltritt, eine falsche Entscheidung – und plötzlich ist nichts mehr, wie es war. Oder es ist genau umgekehrt: Das Schicksal meint es gut, der richtige Moment kommt zur rechten Zeit, und alles wendet sich zum Guten. In dieser Folge des „Nachtcafés“, die heute Abend als Wiederholung im SWR ausgestrahlt wird, geht es um genau solche Schlüsselmomente – Augenblicke, die ein Leben zerstören oder retten können.