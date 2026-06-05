Hitzewallungen, Schlafstörungen, Stimmungsschwankungen: Im „Nachtcafé“ geht es am Freitag um die Wechseljahre. Die Sendung zeigt, wie belastend diese Lebensphase sein kann und warum sie für manche auch ein Neubeginn ist.

Frauen in den Wechseljahren haben oft mit Beschwerden zu kämpfen, die den Alltag stark beeinflussen können. Schweißausbrüche, Schlafprobleme und Stimmungsschwankungen gehören für viele dazu. Gleichzeitig kann der hormonelle Wandel in der Lebensmitte auch eine Phase sein, in der Frauen neue Stärke entwickeln, freier werden und bewusster auf sich selbst blicken. Im „Nachtcafé“ geht es darum, wie sich die Wechseljahre auf Körper und Geist auswirken, welche Möglichkeiten es gibt, Beschwerden zu lindern – und ob auch Männer vergleichbare Beschwerden erleben können.

Das „Nachtcafé“ läuft am Freitag, 05.06.2026, um 22 Uhr im SWR. Weitere Ausstrahlungen sind am Samstag, 06.06.2026, um 10.05 Uhr im hr und um 11 Uhr im SWR sowie am Sonntag, 07.06.2026, um 6 Uhr im SR geplant. Bei der Sendung handelt es sich um eine Wiederholung aus dem März 2025.

Die Gäste des Abends

Nicoletta Sini leidet unter Hitzewallungen und Schlafstörungen.

leidet unter Hitzewallungen und Schlafstörungen. Tanja und Patrick Müller können wegen vorzeitiger Wechseljahre kein Kind bekommen.

können wegen vorzeitiger Wechseljahre kein Kind bekommen. Aglaia Szyszkowitz spricht offen über Wechseljahre am Filmset.

spricht offen über Wechseljahre am Filmset. René Hug bekam als Mann Wechseljahrsbeschwerden.

bekam als Mann Wechseljahrsbeschwerden. Simone Buchholz sieht die Wechseljahre als Chance.

sieht die Wechseljahre als Chance. Dr. Katrin Schaudig ist Präsidentin der Deutschen Menopause Gesellschaft.

Was ist das Nachtcafé?

Das „Nachtcafé“ ist eine Talksendung des SWR, in der Menschen über persönliche Erfahrungen, gesellschaftliche Fragen und besondere Wendepunkte im Leben sprechen. Im Mittelpunkt stehen echte Lebensgeschichten, die ein Thema aus verschiedenen Perspektiven beleuchten.

Die Sendung verbindet persönliche Erzählungen mit fachlicher Einordnung. Neben Betroffenen kommen häufig Experten zu Wort, die Hintergründe erklären und Erfahrungen einordnen. Dadurch entstehen Gespräche, die emotionale Aspekte ebenso berücksichtigen wie sachliche Informationen.

Moderiert wird das „Nachtcafé“ traditionell in ruhiger Gesprächsatmosphäre. Die Sendung setzt weniger auf schnelle Debatten als auf ausführliche Gespräche, in denen Gäste ihre Geschichte erzählen und unterschiedliche Sichtweisen sichtbar werden.