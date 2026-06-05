Hitzewallungen, Schlafstörungen, Stimmungsschwankungen: Im „Nachtcafé“ geht es am Freitag um die Wechseljahre. Die Sendung zeigt, wie belastend diese Lebensphase sein kann und warum sie für manche auch ein Neubeginn ist.
Thema der Sendung: Wahnsinn Wechseljahre
Frauen in den Wechseljahren haben oft mit Beschwerden zu kämpfen, die den Alltag stark beeinflussen können. Schweißausbrüche, Schlafprobleme und Stimmungsschwankungen gehören für viele dazu. Gleichzeitig kann der hormonelle Wandel in der Lebensmitte auch eine Phase sein, in der Frauen neue Stärke entwickeln, freier werden und bewusster auf sich selbst blicken. Im „Nachtcafé“ geht es darum, wie sich die Wechseljahre auf Körper und Geist auswirken, welche Möglichkeiten es gibt, Beschwerden zu lindern – und ob auch Männer vergleichbare Beschwerden erleben können.